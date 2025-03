Spazionapoli.it - Napoli, tentativo per Raspadori: ipotesi di scambio con una big di Serie A

Ilpotrebbe lasciar partire Jackin estate verso una big diA: possibilein vista che rafforzerebbe anche gli azzurri Il calciomercato estivo delpotrebbe regalare sorprese: secondo quanto riferito da Tuttosport, gli azzurri starebbero valutando di lasciar partire Giacomoverso una big diA, con unoche potrebbe rinforzare entrambe le squadre coinvolte.Jack, 25 anni, è aldal 2022, quando arrivò dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro, più 5 di bonus. Nonostante il suo talento, l’attaccante ha faticato a trovare continuità sotto la gestione di Antonio Conte, spesso partendo dalla panchina.Il, che aveva perso Kvaratskhelia a gennaio, ha comunque bloccato la cessione diper evitare di indebolirsi ulteriormente e nell’ultimo mese ha ritrovato anche la via del gol.