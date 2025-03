Spazionapoli.it - Napoli, non solo Lookman: triplo obiettivo in attacco per Conte

Ilnon punta, gli azzurri hanno tre obiettivi ulteriori in l’: i nomi per soddisfare AntonioUn nome non può bastare. Ilvuole rinforzarsi per la prossima stagione e pone già da ora le basi per il calciomercato estivo. Bisogna imparare dai propri errori e quello delle due ultime campagne acquisti azzurre è stato sicuramente il tempismo. I partenopei sono stati lenti nelle operazioni, sia ad agosto per via dell’affare Osimhen, sia a gennaio con il sostituto di Kvaratskhelia.Morale? Lukaku è arrivato molto tardi in rosa, McTominay e Gilmour addirittura nelle ultimissime ore. Mentre in inverno ci si è dovuti acntare di Okafor dopo settimane di trattative per Garnacho. Insomma, non è più consentito un modus operandi simile per la prossima stagione.