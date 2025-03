Spazionapoli.it - Napoli, idea Montoro: chi è il talento che stuzzica gli azzurri

Alvaroè il nuovo nome esotico che avrebbe attirato le attenzioni del: i dettagli sul giovane accostati agliIlguarda al futuro e torna a puntare sui giovani talenti, come vuole la sua filosofia: Alvaro, 17enne trequartista del Velez, è il nuovo nome esotico che ha attirato l’attenzione degli. Dopo i successi di campioni come Kvaratskhelia, Osimhen, Meret, Zielinski, Cavani e Lavezzi, il club partenopeo vuole cavalcare un’onda verde per rinfrescare la rosa e guardare oltre, con un occhio al campo e uno al bilancio.Con un progetto che unisce tradizione e innovazione, ilsa che i “bimbi” di ieri sono diventati uomini, e ora serve una nuova generazione per continuare a sognare in grande. Glisembrano pronti a fare di tutto per portare a casa unche potrebbe infiammare il Maradona.