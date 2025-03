Spazionapoli.it - Napoli, Anguissa tentenna: rinnovo difficile, l’addio si avvicina?

Ildicon ilè in bilico e il suo futuro ancora tutto da scrivere: le ultimissime sul centrocampista in vista del calciomercato Il futuro di André-Frank Zambocon ilè ancora tutto da scrivere: ildel contratto del centrocampista camerunense è in bilico, e le voci di mercato si fanno sempre più insistenti in vista dell’estate 2025. Nonostante l’opzione biennale sia stata esercitata, legandoal club fino al 2027, le trattative per un nuovo accordo fino al 2029 non hanno ancora portato a una svolta. Con la Premier League che osserva da vicino, ilsi prepara a ogni scenario., pilastro del centrocampo azzurro e protagonista dello scudetto 2022/23, potrebbe essere a un bivio della sua carriera. Il tempo stringe e le parti devono trovare un’intesa.