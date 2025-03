Tvplay.it - Napoli, 30 milioni per il difensore: è un profilo internazionale

Antonio Conte è pronto ad accogliere un altro elemento della difesa per puntare forte allo Scudetto anche l’anno prossimoIlrincorre il sogno Scudetto nonostante i tre punti di ritardo rispetto all’Inter, abile ad accorciare e superare il club campano complici anche grandi passi falsi degli uomini di Conte come per esempio la sconfitta di Como oppure i pareggi con Udinese e Venezia., 30per il: è un(Lapresse) – tvplay.itIndipendentemente da come andrà il campionato, il prossimo calciomercato sarà più ricco di quello precedente. Gli Azzurri dopo l’anno di assenza torneranno in Champions League e dunque Conte ha bisogno di ulteriori acquisti e innesti per la futura rosa.D’altronde sono tanti i ruoli da migliorare, ma Conte sembra avere le idee chiare.