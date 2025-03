Internews24.com - Nainggolan, l’ex Inter rivela: «In quella squadra mi sono sentito veramente a casa…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Inmia casa.» Le parole delcentrocampista nerazzurroRadja, ex centrocampista dell‘vistato sul canale Youtube della giornalista Francesca Teodori, ha voluto parlare della sua carriera: soffermandosi molto sulla Roma.GLI ESORDI – «La mia è stata una scalata difficile, ho iniziato al Piacenza in Serie B con Pioli. Cagliari? Quandoarrivato in Sardegna ero giovane ed avevo la testa molto calda, ora ragiono di più».CAGLIARI – «Avevo 20 anni e stavo fuori rosa perché avevo un carattere particolare, dopo ho iniziato a capire ed ascoltare di più. L’anno dopo volevano cedermi e fare uno scambio con Marco Parolo che era al Cesena. Per sfortuna si fece male Daniele Conti ed io giocai al suo posto contro il Palermo.