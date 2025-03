Inter-news.it - Nagelsmann: «Bisseck è un grande talento! Molto interessante»

Leggi su Inter-news.it

Yannnon è entrato nella partita tra Italia e Germania di San Siro, ma c’è ancora la partita di domani per il suo esordio. Julianne ha parlato ancora, l’intervento ripreso da dw.com.CONVOCAZIONE – Yann, 24 anni, difensore dell’Inter da un anno e mezzo, ha conquistato la prima convocazione con la Germania della sua carriera. Prima di vestire la maglia nerazzurra il difensore era ancora in Danimarca all’Aarhus e non si credeva più nel suo potenziale espresso al massimo livello. Adesso il calciatore si gode il traguardo raggiunto e attende solo l’esordio ufficiale con la Germania. Ha mancato l’occasione nella prima partita contro l’Italia, ma ha ancora un’altra chance domani., senti l’intervento di!ALLENATORE – Julianha fatto scelte diverse nella gara d’andata di Nations League di San Siro.