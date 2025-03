Oasport.it - MXGP, Tim Gajser fa sua Gara-1 del GP d’Europa. Ottimo 4° posto per Mattia Guadagnini

Un inesorabile Timsi è aggiudicato-1 del Gran Premio, terzo appuntamento del Mondiale2025. Sul tracciato francese di Saint Jean d’Angely il portacolori della Honda ha proseguito nel suomomento, centrando un successo di estrema importanza per presente e futuro.Tim(Honda) ha chiuso la manche inaugurale con un vantaggio di 3.9 secondi sul padrone di casa Romain Febvre (Kawasaki), mentre è terzo il belga Lucas Coenen (KTM) a 30.4.Per tutti gli altri i distacchi sono amplissimi. Incominciando dal nostro(Ducati) quarto a 1:15, mentre è quinto lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 1:24. Sesta posizione per il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 1:31, davanti allo svizzero Valentin Guillod (Yamaha) a 1:47. Chiude in ottava posizione l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 1:51, quindi in nona il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 1:52, mentre completa la top10 il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 1:53.