Oasport.it - MXGP, Gajser domina gara-2 e fa doppietta nel GP d’Europa. 7° Guadagnini con la Ducati

Timcompleta una domenica perfetta, vince anche-2 e fanel Gran Premio2025, valevole come terzo round stagionale del Mondiale Motocross. Lo sloveno della Honda si è imposto anche nella seconda manche odierna sulla pista francese di Saint Jean d’Angely, consolidando la sua tabella rossa e guadagnando altri punti preziosi sugli inseguitori nel campionato.Il cinque volte iridato, favorito d’obbligo per il titolo in contumacia di Jorge Prado (sbarcato in America) e Jeffrey Herlings (fuori dai giochi causa infortunio), sta confermando sul campo la sua superiorità avendo la meglio anche sul tracciato di casa del transalpino Romain Febvre, oggi due volte secondo con la Kawasaki. Podio completato in terza piazza dal fenomenale rookie belga della KTM Lucas Coenen, che ha bissato il risultato di-1.