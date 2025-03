Oasport.it - MX2: Andrea Adamo trionfa in gara-2 al GP di Europa. Che lotta con Benistant

Era nell’aria.sale di livello e conquista-2 in quel di St Jean d’Angely, località frances che ha ospitato questo fine settimana il GP d’, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di motocross. Un successo meritatissimo per il centauro italiano, reduce dalla seconda piazza ottenuta in-1 e di nuovo sul gradino più alto a due anni di distanza dall’ultima volta.Sulla falsa riga di quanto successo nella prima prova, anche nella seconda uscita i big hanno dato il meglio di loro stessi, intavolando così una competizione molto gradevole e spettacolare. Il siciliano in sella alla Red Bull KTM Factory esce ancora meglio dal cancelletto rispetto a questa mattina, arrivando per terzo in una prima curva in cui il più lesto si è rivelato essere Sacha Coenen (Red Bull KTM Factory), il quale però pochi giri dopo perde la leadership dellaa causa di una caduta.