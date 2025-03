Oasport.it - MX2, Andrea Adamo secondo GP d’Europa: bel podio in gara-1, vince Längenfelder

Comincia con il piede giusto la domenica di. Il pilota della Red Bull KTM Factory ha infatti conquistato la seconda posizione in occasione della primavalida per il GP, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, invertendo finalmente il cattivo trend visto fino a questo momento, che ha visto il centauro faticare nelle prime uscite. Ottima prova quella del siciliano, finito al quinto posto nella classica bagarre ad uscita dal cancelletto, dove il più rapido è stato Karlis Alberts Reisulis (Monster Energy Yamaha), immediatamente seguito poi da Liam Everts (Nestaan Husqvarna Factory) e da Simon(Red Bull KTM Factory Racing). Sarà il belga a prendere il comando da lì a poco, contribuendo ad una corsa molto divertente ed avnte. Cambiano poi i valori in campo con il passo.