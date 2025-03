Ilrestodelcarlino.it - Mura sforzesche, cantiere al via da aprile

Tutto pronto per l’avvio delper l’intervento di riqualificazione e valorizzazione delle- parco dei torrioni a Recanati. L’amministrazione comunale si è vista finanziare a fondo perduto dalla Regione Marche, con la bella somma di 500mila euro, il progetto dal costo complessivo di 625mila euro, per il restauro estetico e conservativo dellee del parco dei torrioni, inclusi i camminamenti che si affacciano verso mare e gli spazi destinati alla vita pubblica cittadina correlati al complesso architettonico. "Abbiamo in programma per i primi giorni di– spiega l’assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli – un’assemblea pubblica per presentare nei dettagli il progetto e il cronoprogramma dei lavori, e spiegare come saranno realizzati e quale sarà l’impatto che questi avranno sulla viabilità della zona".