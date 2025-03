Lanazione.it - Morto Armido "il bello", ultimo partigiano di Bagno a Ripoli

, 23 marzo 2025 - Se n'è andato l’diSpagnoli aveva 97 anni. È stato uno dei protagonisti della Resistenza fiorentina e ripolese. Grassinese di nascita e di vita, classe 1928, nato in una famiglia di lavandai,era poco più che un ragazzo quando con l'amico di una vita Enrico Tacconi, salì in montagna e imbracciò il fucile per combattere il nazifascismo insieme alla Brigata Sinigaglia. Nome di battaglia “il”., per tutta la sua lunga vita trascorsa accanto alla cara moglie Sara, ha portato con sé il ricordo della guerra di Liberazione. "A chi gli chiedeva di raccontare quei tempi, diceva “sembrano novelle” - lo ricorda il sindaco diFrancesco Pignotti -. Ma di quelle storie di straordinario eroismo, che oggi in tanti danno quasi per scontate, spenta la voce dell', dobbiamo essere noi eredi e megafono".