Morta dopo una liposuzione indagato il chirurgo che l’ha operata nello studio privato

Roma, 23 marzo 2025 – Èil medico che ha effettuato lasulla 62enne Simonetta Kalfus,il 18 marzo scorsoquattro giorni in coma vegetativo. Lo si apprende da fonti investigative. L'intervento era stato eseguito in unoin zona Tuscolana a Roma, ma pocoerano cominciati i dolori e la febbre, fino a che la situazione non è precipitata e si è reso necessario il ricovero all'ospedale Grassi di Ostia. I carabinieri della compagnia di Anzio, che indagano sulla vicendala denuncia presentata dalla figlia della vittima, hanno acquisito la cartella clinica e tutta la documentazione sanitaria relativa alla donna mentre si attendono gli esiti dell'autopsia effettuata al policlinico di Tor Vergata qualche giorno fa. Inoltre gli investigatori stanno vagliando se tutto fosse a normadove si è svolta l'operazione di chirurgia estetica.