Agi.it - Morta dopo un intervento di liposuzione, indagini su due medici e un anestesista

AGI - Sono in corsosu tre sanitari in relazione alla morte della donna di 62 anni, Simonetta Kalfus, deceduta il 18 marzo all'ospedale Grassi di Ostia in seguito a un'operazione dieseguita presso una struttura privata romana qualche giorno prima. Si tratta del medico che ha operato la donna nello studio in zona Tuscolana, di un anestesista e del medico dell'ospedale di Pomezia dove la 62enne si era recata prima di andare al Grassi. La 62enne, una pensionata, era in coma vegetativo a seguito dell'estetico dal 14 marzo. La salma è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata per l'autopsia. Sul caso indagano i carabinieri di Ardeala denuncia, a carico deidella struttura dove la 62enne è stata operata, presentata dalla figlia della vittima.