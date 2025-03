Sport.periodicodaily.com - Montenegro-Faroe: le probabili formazioni

Gara valida per la seconda giornata del gruppo L di qualificazione ai Mondiali 2026. I padroni di casa cercano continuità per avere chance di arrivare alla fase finale.-Far Oer si giocherà martedì 25 marzo 2025 alle ore 20.45 presso il Graski Stadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Successo sofferto per i padroni di casa nella gara d’esordio contro Gibilterra, al quale vogliono dare continuità cercando di sfruttare il fattore casalingo, sperando nella prima storica qualificazione ad un Mondiale.Gli ospiti hanno sfiorato l’impresa nella gara d’esordio, ma si sono dovuti inchinare alla Repubblica Ceca, obiettivamente più forte. Ora l’obiettivo è rendere la vita difficile anche ai montenegrini per ottenere un risultato positivo che darebbe morale ad una Nazionale che non ha ambizioni di classifica.