Monte Oliveto Maggiore. Sette secoli di operosità

La vita dei monaci di, raccontata tra foto d’epoca e documenti originali, in una straordinaria mostra, allestita nei locali dell’antica biblioteca dell’abbazia. L’esposizione, inaugurata nei giorno scorsi, sarà visitabile ogni giorno (festivi compresi) fino al 28mbre. Una nuova iniziativa per scoprire la storia di questo luogo di grande suggestione e la vita che vi è scorsa all’interno, tra le sue mura e i suoi spazi sempre di grande impatto emotivo. Dopo la positiva esperienza del 2023, dedicata ai Corali manoscritti per la preghiera, e l’esposizione del 2024 di due antiche Bibbie a stampa, utilizzate per lo studio della sacra scrittura, questa nuova mostra legata alle testimonianze del lavoro dei monaci completa il ciclo che documenta il motto Benedettino ‘Ora, labora et lege’.