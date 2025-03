Ilrestodelcarlino.it - Montaletto, lavori al via per il nuovo asilo

Partiranno domani iper ilnido del Comune di Cervia, che sorgerà a, di fianco alla scuola elementare ’Buonarroti’ e permetterà all’amministrazione di ampliare i servizi per le famiglie. Il progetto prevede la costruzione di una struttura in grado di ospitare 48 bambini; sarà attivo nel 2026. Attualmente a Cervia è presente un solo nido comunale, il ’Piazzamare’ in via XXII Ottobre, non sufficiente a dare risposte a tutte le famiglie che richiedono il servizio. Per l’anno scolastico 2024/25, infatti, la lista d’attesa conta 63 bambini. I, che dovrebbero durare circa un anno, prevedono un investimento di 1.936.590 euro (1.152.000 con risorse Pnrr, i restanti 785mila dal bilancio comunale). "La realizzazione delnido è un’opera molto importante – dicono dalla giunta –.