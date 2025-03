Universalmovies.it - Monarch: Legacy of Monsters | Riprese finite per la Stagione 2

Ledella secondadiofsono ufficialmente terminate, a confermare la notizia un’immagine dal set.Nell’immagine diffusa sui social da Legendary, i protagonisti sono ancora Ren Watabe (Kentaro), Takehiro Hira (Hiroshi Randa), Kiersey Clemons (May) e l’attrice vincitrice di un Emmy per Shogun, Anna Sawai (Cate Randa), con alle spalle quella che sembra una vecchia (o nuova) installazione, il gruppo segreto che si occupa dei titani, circondata da camion della Apex, l’organizzazione vista nel film “Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero“.La serie è divenuta un anello di congiunzione narrativo per l’intero franchise noto come MonsterVerse, ma anche una delle nuove serie originali più apprezzate della scorsa, ragion per cui sembrava impossibile che la Legendary si lasciasse scappare l’occasione di battere il ferro finché caldo.