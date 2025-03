Ilrestodelcarlino.it - Modena e il trittico con le big in piena corsa

Tanto si è detto delin questi giorni (e tanto si dirà), colpa della pausa per le Nazionali ma tant’è. Si sarebbe detto tanto ad ogni modo. Come stanno, invece, le prossime avversarie? Per intenderci, Catanzaro, Pisa e Sassuolo, le protagoniste deldi ferro che attende i canarini una volta terminata la sosta. La squadra di Caserta è letteralmente altra cosa rispetto a quella che ilha incontrato nella gara d’andata, dire che ora viaggi sulle ali dell’entusiasmo è dire poco. Da inizio 2025 il Catanzaro ha perso solo una volta, a Cremona, lo scorso 8 marzo. Poi, in dieci gare, 5 vittorie e 4 pareggi, ritmo da promozione diretta se non ci fossero ben altri giganti che stanno guidando la classifica. Manco a dirlo c’è la firma di un eterno Pietro Iemmello dietro ai successi dei calabresi, anche quest’anno il bomber ha superato la doppia cifra toccando quota 14 e ilse lo ricorda benissimo per aver strapazzato i canarini un anno fa nel tris che condannò Paolo Bianco.