Modena, a 13 anni vittima di cyberbullismo da parte delle compagne di scuola: "Bruciamola"

A 13è stata 'bombardata' di insulti, offese pesantissime e istigazioni all'odio. "", hanno scritto in chat, accostando l'espressione al suo nome.di- come riporta l'edizione modenese de Il Resto del Carlino - una studentessa, appena 13enne, della città emiliana. A porre fine ai comportamentidi classe, che lo scorso anno frequentavano la seconda media, è stata la Polizia postale. "Mia figlia" - ha spiegato la madre al quotidiano - "ha gusti particolari, si veste in modo diverso, ascolta musica diversa e questo probabilmente ha influito. Ma non è stata accettata dagli altri probabilmente anche per una questione di 'genere'". Un tema particolarmente delicato che rimanda, col pensiero, alla vicenda di Andrea Spezzacatena, il ragazzo oggetto di bullismo eomofobo che si tolse la vita a soli 12nel 2012 e la cui storia è divenuta un film, 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', riconosciuto come uno dei messaggi più importanti per le nuove generazioni.