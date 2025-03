Ilrestodelcarlino.it - Mobili: "Col K-Sport servirà la perfezione"

Oggi il K-, tra una settimana la Maceratese: il Chiesanuova diventa arbitro della volata per la serie D. O recupererà il ruolo di terzo incomodo? Dopo la sconfitta di Monte Urano i biancorossi riabbracciano il "Sandro Ultimi" ricevendo alle 15 (non 15.30 come erroneamente riportato nel primo comunicato ufficiale della LND Marche) i pesaresi co-capolisti d’Eccellenza assieme alla Maceratese con 52 punti. In virtù dell’esclusione d’ufficio del Fano dal campionato e dell’azzeramento dei punti fatti con i granata, il team diè rimasto a -6, però ha una partita in meno (l’ultimo turno a Fano). Dunque tre sono le gare che rimangono al Chiesanuova e oggi arriva il K-Montecchio che nel girone di ritorno sta impressionando più della Rata, reduce dal 4-0 sul Matelica, miglior difesa con sole 12 reti incassate e migliore di tutti sia per differenza reti che per numero di vittorie.