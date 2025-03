Spettacolo.periodicodaily.com - MISTER-X DJ Pubblica il Suo Primo Vinile: “Elias / Imagination” – Techno con Anima e Cuore

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

-X DJ, un talentuoso DJ di Caserta ora a Treviso, debutta come produttore con il suo”,to dall’etichetta GOTHIC LTD REC. di Piero Zeta. Il progetto è il risultato di un lungo percorso artistico e di una passione duratura.Disponibile dal 18 Marzo 2025 ine dal 7 Aprile su Tutte le Piattaforme DigitaliIl mondo della musica elettronica si arricchisce di un nuovo talento:-X DJ, un rinomato DJ di Caserta ora attivo a Treviso, fa il suo debutto come produttore con l’uscita del suo, “”,to dall’etichetta GOTHIC LTD REC. di Piero Zeta. Un progetto che è frutto di un lungo percorso artistico e di una passione inestinguibile, che ha trovato finalmente la sua realizzazione.-X Dj Esce con Due Tracce Originali, Emozione e InnovazioneIlpresenta due tracce originali che raccontano storie diverse ma complementari.