Mister Movie | Trailer Sinners l’Horror di Ryan Coogler con Michael B Jordan Arriva nel 2025

Un nuovo brivido cinematografico sta per scuotere il mondo dell'horror. "", il prossimo film di, promette di terrorizzare il pubblico con una trama avvincente e un cast stellare. L'uscita nelle sale americane è prevista per il 18 aprile.Nuovo teaser per il thriller horror agghiacciante di, noto per la sua abilità nel creare narrazioni complesse ed emotivamente coinvolgenti, ha scritto, diretto e prodotto questo nuovo progetto tramite la sua società, Proximity Media.B., attore feticcio del regista, interpreterà un doppio ruolo nei panni di due fratelli gemelli, affiancato da Hailee Steinfeld e altri talentuosi attori come Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo. La storia narra il tentativo disperato dei due fratelli di fuggire dal loro passato tormentato, tornando nella loro città natale, ignari della minaccia ancor più oscura che li attende.