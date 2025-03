Mistermovie.it - Mister Movie | Spider-Man 4: Una Villain al Femminile Scuote il MCU!

L'attesa cresce febbrile intorno a "-Man 4", il nuovo capitolo dell'arrampicamuri interpretato da Tom Holland. Mentre la produzione si prepara a entrare nel vivo, emergono indiscrezioni entusiasmanti sul cast, in particolare sull'introduzione di una inedita antagonista, una novità assoluta nell'universo cinematografico di-Man. La regia è affidata a Destin Daniel Cretton, con Holland e Zendaya pronti a riprendere i loro ruoli iconici. Castingioso: Chi Sarà la Nemesi?Indiscrezioni rivelano la ricerca di un'attrice tra i 30 e i 50 anni, di qualsiasi etnia, per incarnare un personaggio descritto come "potente e imponente", con una "forte e autorevole presenza scenica". Ilo si infittisce con voci di trattative già avviate con un'attrice, la cui identità rimane celata, ma un indizio suggestivo punta verso un'attrice dai capelli rossi con iniziali "SS", scatenando speculazioni e ipotesi tra i fan.