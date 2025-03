Mistermovie.it - Mister Movie | Soundtrack di Biancaneve: l’elenco completo della musica nel remake live-action della Disney

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo del cinema è in fermento per l'attesissima uscita di "", una rilettura in chiave moderna del classicodel 1937. Questa volta, la magia prende forma in unl fantasydiretto da Marc Webb, che promette di incantare il pubblico con una narrazione fresca e coinvolgente. L'uscita nelle sale cinematografiche è avvenuta il 21 marzo 2025, portando sul grande schermo unainterpretata da Rachel Zegler, affiancata da un cast stellare che include Gal Gadot nel ruoloRegina Cattiva, Andrew Burnap e altri talentuosi attori. Un Viaggio Sonoro IncantatoLa colonna sonora del film, un elemento cruciale per l'esperienza, è stata curata con attenzione, combinando nuove composizioni con brani classici che hanno fatto la storia dell'animazione.