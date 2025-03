Mistermovie.it - Mister Movie | Rkomi difende l’Auto-Tune e critica i detrattori: “Ignoranza verso ciò che non si conosce”

Leggi su Mistermovie.it

Negli ultimi tempi, la possibilità di utilizzaresul palco di Sanremo ha generato numerose polemiche, con diversi artisti che si sono espressi in modo critico. Tra le voci più note, spicca quella di Elio degli Elio e le Storie Tese, che ha evidenziato i suoi dubbi riguardo all’uso di questo strumento nel contesto del Festival.Durante l’ultima puntata del programma televisivo “Splendida Cornice” condotto da Geppi Cucciari,ha preso posizione sull’argomento, mostrando un atteggiamento decisamente contrario rispetto aidel. L’artista ha infatti parlato di “” riferendosi a chilo strumento senzarne davvero l’utilizzo o le potenzialità.Secondo, se usato come un vero e proprio strumento artistico e non solo come mezzo di correzione vocale, può essere uno strumento espressivo e funzionale, capace di arricchire le performance musicali.