Mistermovie.it - Mister Movie | Nina Dobrev: Orgoglio e Ammirazione per Shaun White e la Sua Nuova Avventura

Leggi su Mistermovie.it

L'attriceha espresso pubblicamente il suo grandeper il fidanzato, l'ex campione olimpico, in occasione del suo recente successo professionale., a pochi mesi dall'annuncio del fidanzamento con la star di "The Vampire Diaries", ha recentemente lanciato una collaborazione tra il suo marchiospace e Moncler Grenoble, un evento che ha riempito di gioia la. Debutto sulla Scena InternazionaleLa collaborazione traspace e Moncler ha fatto il suo debutto in Svizzera, durante una sfilata di moda esclusiva.non ha nascosto il suo stupore e la suaper l'impatto cheè riuscito a creare con il suo marchio. Vedere la collezione sfilare, portata da modelle di fama internazionale, è stato un momento surreale ed emozionante.