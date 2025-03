Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix Trasforma il Sogno in Realtà: Arriva “The Golden Ticket”, un Reality Show Wonka-Ispirato

Leggi su Mistermovie.it

Preparatevi a un'ondata di dolcezza e competizione senza precedenti!sta per lanciare "The", un nuovoche cattura l'essenza fantastica e avvincente del mondo didirettamente all'immaginario di Roald Dahl. Un'occasione imperdibile per gli amanti del cioccolato e delle sfide.Un Viaggio Dentro la FabbricaProprio come il giovane Charlie Bucket e gli altri fortunati bambini nel celebre romanzo del 1964, un gruppo selezionato di concorrenti avrà l'opportunità di varcare le porte di un regno incantato. Il biglietto d'oro sarà la chiave d'accesso a questa incredibile avventura.Per trionfare in questo esperimento sociale ad alta tensione, i partecipanti dovranno dimostrare astuzia e capacità di adattamento. Il biglietto d'oro sarà solo il punto di partenza.