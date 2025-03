Mistermovie.it - Mister Movie | Loki: Chiave Inaspettata in Avengers: Doomsday? Il Dio delle Storie al Centro del Multiverso

Leggi su Mistermovie.it

Il futuro dinell'universo cinematografico Marvel sembra destinato a un ruolo cruciale in "", nonostante il finale della seconda stagione della serie Disney+ avesse lasciato molti interrogativi aperti. Contrariamente a una semplice partecipazione, sembra che il personaggio interpretato da Tom Hiddleston sarà l'elemento centrale su cui si baserà l'intera trama del film.: Il "MacGuffin" di?Secondo indiscrezioni,fungerà da vero e proprio "MacGuffin", un espediente narrativo che spinge in avanti l'azione e le motivazioni dei personaggi. In altre parole, la lotta per raggiungerediventerà laper determinare il destino delin "".La trasformazione diin "Dio", capace di influenzare il tempo e controllare le ramificazioni del, lo rende una risorsa inestimabile.