Mister Movie | Jason Momoa si Trasforma | Sul Set di Supergirl è Già Lobo!

, l'attore noto per i suoi ruoli intensi e fisici, sta vivendo unazione profonda sul set di ": Woman of Tomorrow". Per immergersi completamente nel personaggio diha chiesto a tutti i membri della produzione di riferirsi a lui con il nome del suo alter ego DC. La sua interpretazione diè attesa con grande trepidazione dai fan, segnando la sua prima apparizione nell'universo DCU a partire dal 26 giugno 2026, data di uscita del film diretto da Craig Gillespie, con Milly Alock nel ruolo della protagonista. Un'Immersione Totale nel RuoloIn una recente intervista,ha confermato di essere a circa metà delle riprese delle sue scene per ": Woman of Tomorrow". La sua dedizione al personaggio è tale da richiedere che tutti lo chiamino, un segno tangibile della sua metamorfosi.