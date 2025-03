Mistermovie.it - Mister Movie | Il nuovo fenomeno Netflix, Adolescence, avrà una seconda stagione?

La più recente produzione di, intitolata "Adolescenza", sta suscitando un acceso dibattito per il modo in cui affronta temi sensibili come bullismo, mascolinità tossica e misoginia, argomenti spesso presenti nelle scuole e nelle interazioni online. Creata da Stephen Graham e Jack Thorne, la serie segue le vicende di una famiglia travolta dalle conseguenze di una scioccante accusa di omicidio che coinvolge Jamie Miller, un ragazzo di soli 13 anni.si farà?La storia ruota attorno alla vita di Jamie Miller, interpretato da Owen Cooper, e a suo padre Eddie Miller, interpretato da Stephen Graham. Il giovane viene accusato di un crimine grave, e il dramma si sviluppa mostrando come ciò influenzi non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità scolastica e il sistema legale.