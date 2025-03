Mistermovie.it - Mister Movie | Fabrizio Corona si ritira dopo la gaffe sul Papa?

Settimane fa,aveva lanciato una provocazione che ha scatenato polemiche e discussioni. Secondo l’ex re deirazzi,Francesco – all’epoca ricoverato per polmonite – sarebbe già morto e il Vaticano stava nascondendo la verità.e la Teoria sulla Presunta Morte del: Il Complottismo Continuaaveva dichiarato con assoluta convinzione che se, nei successivi cinque mesi, fosse comparsa una testimonianza video del Pontefice in cui parlava dal vivo, si sarebbeto dalla scena pubblica.L’apparizione pubblica diFrancescoLe affermazioni disono state smentite pocodalla realtà. Questa mattina, infatti,Francesco si è affacciato da un balcone per salutare un gruppo di fedeli, mostrando chiaramente di essere vivo e in buone condizioni.