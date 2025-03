Mistermovie.it - Mister Movie | Cattivissimo Me 4: Finale Scoppiettante e Futuro del Franchise Illuminato!

Il quarto capitolo della saga di "Me", distribuito da Universal Pictures il 3 luglio 2024, vede Gru alle prese con nuove sfide e nemici, in un mix esplosivo di comicità e azione animata. Diretto da Chris Renaud e prodotto da Chris Meledandri e Brett Hoffman, con la sceneggiatura firmata da Ken Daurio e Mike White, il film conduce gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso il cambiamento e la crescita del protagonista. Gru contro il Nuovo Nemico: Un'Epica BattagliaLa trama ruota attorno al tentativo di Gru (doppiato da Steve Carell) di proteggere la sua famiglia da Maxime Le Mal (Will Ferrell), un antagonista assetato di vendetta. Nel frattempo, i Minions si trasformano in Mega Minions e Poppy Prescott aspira a diventare una supercattiva. Il culmine della storia vede Gru trionfare su Maxime Le Mal, suggellando la riunione con i suoi cari.