Mister Movie | Alicia Vikander racconta la sua preparazione prima di un film

, talentuosa attrice nota per la sua versatilità e intensità interpretativa, ha recentemente condiviso la sua filosofia riguardo al lavoro sul personaggio. Nonostante si dedichi anima e corpo ai suoi ruoli, spingendosi spesso in territori emotivamente complessi e "scomodi",non si considera un'attrice "method". Per lei è fondamentale riuscire a separarsi dal personaggio al termine della giornata di riprese, una necessità che le permette di ricaricarsi e prepararsi al meglio per le sfide del giorno successivo. L'Importanza del Distacco per l'AttriceL'attrice ha spiegato come, pur amando approfondire al massimo la psicologia e le motivazioni dei personaggi che interpreta, il distacco sia cruciale per preservare il proprio equilibrio e poter offrire sempre il massimo.