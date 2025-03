Mistermovie.it - Mister Movie | Alan Moore Aveva Ragione: “V per Vendetta” al Cinema Tradì lo Spirito Originale?

, autore di culto nel mondo dei fumetti,espresso forti riserve sull'adattamentotografico di "V per" ben prima della sua uscita nel 2005. La sua contrarietà non era capricciosa, ma radicata in una visione precisa dell'opera e del suo messaggio.Un'Opera Traviata?La critica principale diriguardava la trasposizione del contesto. Mentre il fumetto esplorava un futuro distopico in Gran Bretagna, plasmato dalle politiche thatcheriane e da un inverno nucleare, il film spostava l'attenzione sul periodo successivo all'11 settembre, con il pretesto della "guerra al terrore". Questo cambiamento, secondo, svuotava la storia della sua potenza critica, trasformandola in una parabola semplificata sull'estremismo e la reazione eccessiva al terrorismo islamico, perdendo la complessità della riflessione sul fascismo e l'anarchia che animava l'opera