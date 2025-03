Sport.quotidiano.net - Mister Gadda più sereno dopo la sosta: "Se ci avrà fatto bene lo sapremo dopo il fischio finale. Comunque la squadra è in forma». "Saremmo felici di continuare il nostro lavoro. L’Aquila è una delle migliori di questo girone»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Se laci halo vedremo alla fine della partita,il triplicedell’arbitro – attacca così, con un po’ d’ironia, Massimonella consueta conferenza pre gara –. A parte gli scherzi, credo che sia servita, una buona cosa per tutte le squadre in un campionato molto difficile. Riprendiamo da, contro unasquadre. E’ un po’ di partite che non vinciamo, perònon ci deve preoccupare. Noi dobbiamo pensare a giocare una grande partita, a fare la prestazione, poi il risultato viene da sé. Lasta, è in un buon momento, ci manca solo Boccardi per un problema alla caviglia, gli altri sono tutti a disposizione. Andiamo a giocarci questa partita contro, lo ripeto, unasquadredel". La prestazione e il risultato maturati contro la Samb hanno caricato Alluci e compagni, come conferma: "Con la Samb abbiamo giocato sicuramente una buonissima partita, soprattutto nel secondo tempo, eha dato fiducia alla, così come ildi aver riacciuffato il risultato in extremis.