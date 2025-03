Ilgiorno.it - Mirabello e Mirabellino, una sorpresa deliziosa

Leggi su Ilgiorno.it

Il Fai ha aperto le porte alla bellezza al Parco di Monza. Da ieri e per tutto oggi è possibile visitare gratuitamente Villae Villa(quest’ultima solo nella parte esterna), i due edifici di maggior pregio dopo la Villa Reale. Ieri, nonostante la giornata piovosa, c’è stata una fitta affluenza di persone dalle 10 alle 16:30 (con termine alle 18). Durante l’ora e mezza di itinerario - con partecipazione senza prenotazione e a offerta libera - i volontari del Fai Monza conducono allo scoperta di questi due luoghi magici collegati da un prospettico viale di carpini. Le due ville sono state entrambe edificate su impulso di esponenti della famiglia Durini, feudatari della città di Monza dalla metà del Seicento, per poi, nel 1805, essere inglobate nel Parco di Monza. "Villaè stata progettata attorno al 1675 su incarico di Giuseppe Durini, mentre Villaviene edificata un secolo dopo dal cardinale Angelo Maria Durini, come dépendance", spiega Monica Magri, responsabile cultura della delegazione di Monza del Fai.