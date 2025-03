Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre mi vedeva come pazza, mi voleva sistemata. Al Festival di Sanremo 1993 ero incinta di mio figlio ma non lo sapevo”: Grazia Di Michele a Verissimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diè stata ospite di “” per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata, ma anche di un piccolo retroscena che riguarda ilEmanuele. La cantautrice e storica ex professoressa della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, ha spiegato di aver dovuto lasciare lo sport per un problema di salute.“Un problema al cuore mi ha fatto smettere di fare sport, ballare, non potevo fare la vita che facevo da bambina – ha detto – Poi è arrivata la musica. Anche quando ballavo ascoltavo il maestro al pianoforte, il colpo di fulmine è scattato subito. Ero molto affascinata dalla musica. Ho iniziato a suonare e ho capitodare una svolta alla vita dopo un momento drammatico”.Ma la decisione di occuparsi di musica non è stata presa bene in famiglia: “Miomi