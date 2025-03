Ilrestodelcarlino.it - "Mio nonno Bartali? Un campione. Salvò persone senza mai sparare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ci sonoche restano anche quando se ne vanno, come Fausto Coppi e Ginoche si sono nutriti di polvere e sogni facendo sognare molte generazioni". Con queste parole, ieri mattina alla Sala 2000 di viale Matteotti, gremita di studenti e di pubblico, lo scrittore e giornalista Luciano Boccaccini ha introdotto l’incontro "Fausto Coppi e Gino. Le imprese, la storia e il mito di due campioni che hanno diviso la gente e unito l’Italia". Vite parallele di ciclismo e valori in una ‘rivalità per antonomasia’ che continua a farsi incontro. Affascinante, avvincente e profondamente umano il racconto della nipote di Gino, Gioia, figlia del figlio Andrea, che ha portato i racconti di famiglia, la sua vita con il, ma anche quanto appreso leggendo le oltre duecento lettere scritte daalla moglie, piene di affetto e fede, e che la nonna aveva sempre tenuto rigorosamente segrete.