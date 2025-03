Quotidiano.net - Minori violenti, è allarme. Il report: nel 2024 omicidi quasi triplicati. “Sempre più ragazzi girano con i coltelli”

Milano, 22 marzo 2025 – Minorenni, da nord a sud, in grandi aree urbane e città di provincia. Sono maranza edi buona famiglia. L’ultimo rapporto della Criminalpol - dati- ci ha appena spiegato che glicommessi dagli under 18 in un anno sono, e sono in sostanza raddoppiate le vittime. Eppure non è ancora questa la chiave per inquadrare un fenomeno che coinvolge tutta Europa. Bisogna guardare soprattutto alle rapine, per capire, è la didascalia di Marco Dugato, sociologo di Transcrime, centro di ricerca interuniversitaria con sede alla Cattolica di Milano, dal 1994 indaga su criminalità e sicurezza, in collaborazione con gli atenei di Perugia e Bologna. Dugato usa toni prudenti, come un ricercatore deve fare. La storia per punti Violenzale, i numeri Rapine e lesioni: perché sono importanti Cosa succede in Europa Le grandi aree urbane in Italia La ‘moda’ deiIl parere della pedagogista All’origine della violenza Violenzale, i numeri Suglipremette: “Quando parliamo di numeri così bassi, anche lo spostamento di pochi casi ha un effetto molto importante sulla percentuale.