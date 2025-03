Ilgiorno.it - Minore rapinato. Arrestati due diciottenni

in trasferta a Cesena rapinano un coetaneo e fuggono, ma vengono rintracciati dai carabinieri e. Sono giovanissimi, appena maggiorenni, i due ragazzi residenti in provincia di Lodi,dal nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Cesena, con l’accusa di rapina aggravata. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, da parte dell’Arma romagnola, che ha raccolto la denuncia della vittima e indaga sull’accaduto, i due amici avrebbero bloccato eun ragazzo, portandogli via una banconota da 50 euro e fuggendo indisturbati. Il malcapitato ha però subito dato l’allarme, raccontando il fatto alle forze dell’ordine e una pattuglia è quindi riuscita a raggiungere i ragazzi lodigiani. Ierano in procinto di prendere il treno, allontanarsi da Cesena e forse, in viaggio per tornare verso casa, col bottino appena arraffato.