Movieplayer.it - Minecraft, il regista specifica perché non bisogna chiamarlo così: "Dovete chiamarlo Un film Minecraft"

Leggi su Movieplayer.it

Ile il produttore del nuovocon Jason Momoa e Jack Black hanno voluto precisare il motivo del titolo "Undi" e i collegamenti con il videogioco Il mondo disi prepara a fare il salto dal virtuale al grande schermo con l'uscita del tanto atteso Undi, previsto per il 4 aprile 2025. Ma cosa significa davvero questo titolo insolito? Ile i produttori hanno un'idea chiara: onorare la natura libera e personalizzabile del gioco. Il significato dietro "Undi" In un'intervista con Variety, la presidente della produzione di Legendary, Mary Parent, e ilJared Hess hanno spiegato la scelta del titolo. Il gioco, che non ha una trama fissa o un canone narrativo, è costruito sulla creatività .