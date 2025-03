Quotidiano.net - Milence è in Italia. Un hub a Mantova

, la joint venture tra Daimler Truck, Traton Group e Volvo Group, fa ufficialmente il suo ingresso in, inaugurando il suo primo grande progetto sul territorio: l’hub di ricarica a Bagnolo San Vito, nella provincia di. L’hub è situato strategicamente a 40 chilometro a sud di Verona, lungo la tratta Bologna-Bolzano, sull’Autostrada del Brennero (A22) e il corridoio Scandinavo - Mediterraneo, che rivestono un ruolo chiave per l’economia europea. Inoltre, l’hub si trova in un’area nevralgica vicino all’intersezione con l’Autostrada del Sole A1, che collega le principali cittàne come Milano, Roma e Napoli. La presenza inL’hub di ricarica a Bagnolo San Vito segna l’espansione ufficiale diin, offrendo un servizio essenziale ai trasportatori che operano lungo una delle principali rotte logistiche e di trasporto merci in Europa, facilitando il trasporto transfrontaliero e migliorando la connettività nella regione.