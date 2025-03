Sport.quotidiano.net - Milano ci prende gusto: dopo Brescia, “taglia la testa” a Trento

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 23 maggio 2025 – L’Olimpia risponde ancora presente a un’altra sfida con una capolista: questa volta batte89-87 raggiungendola in classifica al 2° posto insieme ae Bologna all’inseguimento di Trapani, prima in solitario. Leader in tutto e per tutto Nikola Mirotic, autore delle giocate decisive e di 18 punti (10/10 ai liberi) in 16’, mentre il ritrovato Dimitrijevic ne segna 8 con 4/5 da 2. Frizzante Leandro Bolmaro con 11 punti e 6 rimbalzi, come solido è stato Willy Caruso con 8 punti e 6 rimbalzi in 24’ scalzando dalle rotazioni Diop.parte bene con Caruso (14-7), poi tiene il vantaggio con Mirotic e Dimitrijevic (22-14).macina il suo gioco e impatta 24-24 con Lamb al 13’, sorpassa anche 37-38 al 17’, ma la reazione milanese è immediata tanto che al 20’ l’EA7 avanza 48-40.