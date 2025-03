Calciomercato.it - Milan, 90 milioni dalle cessioni: pronto il grande colpo dal Bayern

Leggi su Calciomercato.it

Ilè già al lavoro per il futuro ed in tal senso arrivano notizie a dir poco significative.potrebbero seriamente arrivare 90di euro che saranno reinvestiti per ildirettamente dalMonaco.I rossoneri sono al lavoro per il futuro dal momento che gli errori di questa stagione non possono essere in nessun caso ed in nessun modo ripetere. Sarebbe, infatti, troppo grave regalare, di fatto, una ulteriore stagione agli avversari senza neanche mai lottare concretamente per lo Scudetto. Per il rilancio, però, in maniera del tutto inevitabile, tutto passa dal calciomercato e da investimenti mirati e subito pronti per l’uso. In tal senso, arrivano delle notizie non di poco conto., 90ildal(Calciomercato.