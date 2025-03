Ilfattoquotidiano.it - “Mi vergogno di averti scelto”: fatale a Thiago Motta il pranzo con Giuntoli e Scanavino

La Juventus ha deciso di esonerarea causa della sua gestione ritenuta deludente e della reazione giudicata troppo fredda dopo due pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Chiaro, la posizione del tecnico era già in bilico, ma l’intenzione della società era quella di arrivare a fine stagione, quanto meno di aspettare ancora la partita contro il Genoa (anche per questioni di bilancio).invece, scrive la Gazzetta dello Sport, è stato ildi martedì tra lo stesso, il direttore sportivo Cristianoe l’amministratore delegato Maurizio. Un confronto inizialmente non mirato all’esonero, ma che è diventato accesso e ha fatto emergere dubbi sulla capacità didi guidare la squadra in un momento delicato. Il sondaggio con i giocatori e la freddezza riscontrata dallo spogliatoio nel difendere il suo allenatore ha fatto il resto.