Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono svegliato con il viso gonfio, per i medici era parotite invece è un cancro al quarto stadio. Sono condannato a morte”: la storia di George Dudnik

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gli dicevano che erasi trattava di unai polmoni al. È ladi, 36enne che ricorda così il momento in cui ha ricevuto la diagnosi definitiva: “Non è stata solo una diagnosi. È sembrata una condanna a”.Il primo sintomo è apparso a dicembre 2023: “Miverso le 3 del mattino con il, soprattutto dietro le orecchie. Mi ha ricordato la, ma l’ho avuta da bambino, quindi sapevo che non sarebbe stato possibile prenderla di nuovo”, ha spiegato, come riporta The Mirror.Fattosi immediatamente visitare, si è sentito dire che si trattava proprio die gli è stata prescritta una cura a base di paracetamolo e riposo.era stato rassicurato sul fatto che fosse “troppo giovane e troppo sano” per sviluppare una patologia ben più grave.