Mi sono rotto le palle di chi di lamenta del politicamente corretto Vuoi far ridere offendendo per il sesso e la pelle? Sei un cog**one | lo sfogo di Max Giusti

Maxsta continuando a girare l’Italia con il suo show teatrale “Bollicine“. Nel frattempo è andato ospite al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Il discorso si è sviluppato attorno ai colleghi cheno dell’imperare del. “Miledi sentire quelli che dicono che non si può più lavorare perché c’è il”, ha esordito.“Molto spesso quelli che lo diconoquelli che pretendono ancora di usare in un film, una commedia,- ha continuato – lo stesso linguaggio che si usava negli Anni 80/90. Ora, tu non puoi rimpiangere quel linguaggio là, perché se ancora nel 2025 pretendi di farle personegli altri per il gusto sessuale per il colore della loro, per il loro aspetto fisico o provenienza, sei un coglione”.