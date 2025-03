Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha chiesto oltre 830 euro per farle da damigella. Ho rinunciato al matrimonio della mia migliore amica”: una donna si sfoga delusa su Reddit

Quando la sua, Megan, le hadidad’onore al, si è emozionata e si è sentita onorata. Ma il privilegio non è stato a buon mercato. La futura sposa le ha inviato una mail con un foglio di calcolo, chiedendole 700 sterline (830circa) per ricoprire il ruolo. Lei, a quel punto, ha deciso di rinunciare alla cerimonia. È la storia raccontata suda una 24enne, che ha spiegato quanto avrebbe dovuto sborsare per partecipare al rito. “500 sterline per l’abito, 300 per acconciatura e trucco (che sarebbero stati realizzati da uno stilista specifico che aveva ‘già prenotato’); 150 di importo minimo per un regalo per la sposa e 100 per un deposito per l’addio al nubilato, che avrebbe coperto il suo viaggio in un resort di lusso. E poi, per finire, haaltre 50 sterline per ‘spese varie’”.